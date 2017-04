Trump invia "armada" in Corea. "Putin diabolico, Assad animale"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 13:07

«Stiamo inviando un'armada. Molto potente»: lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla Fox Business Network riferendosi alla flotta navale Carrier Strike Group 1 partita per la penisola coreana. La flotta è guidata dalla portaerei Uss Carl Vinson ed è composta da cacciatorpedinieri Aegis e altre unità. «Abbiamo sottomarini. Molto potenti. Di gran lunga più potenti della portaerei. Questo posso dirvelo», ha aggiunto Trump.Se la Corea del Nord «condurrà il suo sesto test nucleare, la possibilità di un'azione militare degli Usa sarà più alta che mai. Non solo Washington trabocca di fiducia e arroganza dopo l'attacco missilistico alla Siria, ma Trump vuole anche essere visto come uomo che onora le promesse». È il monito rivolto a Pyongyang di un editoriale, dal titolo «Sta la crisi nucleare della Corea del Nord raggiungendo il suo atto finale?», apparso sul Global Times, testata nata da una costola del Quotidiano del Popolo, organo del Partito comunista cinese.«Un animale»: così Donald Trump ha definito il presidente siriano Bashar Assad in un'intervista a Fox Business Network. Sempre rispetto alla situazione in Siria, ha aggiunto Trump, Vladimir Putin sta dando il suo sostegno ad «una persona diabolica», «molto negativa per il genere umano». In questo momento il segretario di Stato Usa Rex Tillerson sta incontrando a Mosca il ministro degli Esteri Serghei Lavrov.I rapporti fra Russia e Usa sono «peggiorati» da quando è stato eletto Donald Trump. Così Vladimir Putin in un'intervista rilasciata nella notte al canale Mir. «Possiamo dire che il livello di fiducia, sopratutto sul piano militare, non è migliorato e anzi con ogni probabilità è peggiorato», ha detto Putin rispondendo a una domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA