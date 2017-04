"Mia figlia ha trovato un verme nel cioccolatino", la denuncia di un padre. La Lindt: "Nessuna segnalazione"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 18:21

Brutta sorpresa dentro il cioccolatino. Al posto di un tenero cuore di cacao un papà ha trovato un verme nelle sfere di cioccolato della Lindt. «Mia figlia stava per mangiare un verme trovato in un cioccolato Lindt appena aperto», ha denunciato un uomo australiano attraverso una radio locale, come riporta anche il Daily Mail Bill Capel ha anche inviato la foto che mostra l'animale uscire dal cioccolarino e poi specifica: «Il cioccolatino proveniva da una confezione con scadenza aprile 2017 quindi ancora buona». La figlia si sarebbe accorta dell'animale dopo aver aperto il cioccolatino: «ia figlia si è accorta subito del verme perché era dalla parte che lei ha scartocciato, se la larva fosse stata dall'altra parte lo avrebbe sicuramente ingerito senza accorgersene in tempo». L'uomo ha poi detto che informerà anche l'azienda quanto prima dell'accaduto.«Abbiamo processi di produzione super controllati ed elevati standard di qualità e prendiamo a cuore ogni segnalazione ma al momento non sappiamo cosa sia accaduto né dove sia stato acquistato il cioccolatino. Non appena avremo maggiori informazioni andremo a fondo per esaminare il problema come facciamo sempre», così ha precisato uno dei responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA