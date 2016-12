Trova la moglie con un altro e scatta la rissa sul letto -Video

Giovedì 29 Dicembre 2016, 22:16

Questodescrive una classica e spiacevole situazione. Un marito rientra a casa e. Il filmato proviene dall'ed è stato diffuso dal sitoLa reazione del marito non è tra le più composte e ragionate. L'uomo infatti senza neanche pensarci, accecato dall'ira, si scaglia sul letto per fare a botte con il "contendente", che passa dall'atto erotico alla lotta libera in un attimo. Ne nasce una rissa tra i due, mentre la donna scappa impaurita.L'intervento del marito è stato così tempestivo da non consentire al "terzo incomodo" di nascondersi nel solito armadio o sotto il letto. Di certo non la scappatella non ha avuto la conclusione sperata. In questi casi l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA