Tremendo schianto tra auto e moto, il centauro sbalzato muore sul colpo

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 14:15

Ha tentato un cambio di corsia azzardato in sella alla propria motocicletta ed è stato centrato in pieno da un'auto che sopraggiungeva ad elevata velocità.Così è morto il 50enne brasiliano Antônio Carlos Catapan, che viaggiava insieme alla moglie, Marcia Regina Emelino da Silva. Dopo il tremendo impatto l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è finito contro un'auto parcheggiata. Per lui non c'è stato nulla da fare, mentre la moglie, gravemente ferita, è ancora ricoverata in condizioni critiche in ospedale. L'uomo alla guida dell'auto, come riporta la stampa locale , è stato fermato ed è risultato positivo all'alcol-test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA