Sabato 31 Dicembre 2016, 17:38

Ha perso il controllo della propria auto, a causa dell'alta velocità e del manto stradale bagnato, e si è andato a schiantare contro un bus del trasporto pubblico locale. Così un uomo è morto, lo scorso 24 dicembre, nella cittadina cinese di Suining, nella provincia di Sichuan.La registrazione delle telecamere a circuito chiuso dell'autobus hanno ripreso il momento del tremendo impatto: l'auto schizza a velocità elevatissima e centra in pieno il bus. L'automobilista è morto sul colpo e c'è voluto diverso tempo per estrarre il corpo dal veicolo accartocciato. A bordo del bus, invece, due persone hanno riportato ferite e sono state soccorse e portate in ospedale: si tratta dell'autista del bus, che ha riportato la frattura di tre dita del piede sinistro, e di un passeggero che ha riportato la rottura di alcune costole.

