Tragedia della Chape: "L'aereo caduto perché è finito il carburante"

Lunedì 26 Dicembre 2016, 18:42

Ora è ufficiale. L'aereo precipitato il 28 novembre in Colombia con a bordo la squadra di calcio brasiliana della Chapecoense aveva finito la benzina. Lo hanno accertato gli investigatori colombiani.Secondo l'aeronautica civile colombiana un'indagine preliminare ha permesso di accertare che l'aereo era senza carburante in base all'esame delle scatole nere e ad altre prove. Il fatto che una delle cause dello schianto potesse essere la mancanza di carburante era stata del resto una delle prime ipotesi formulate dagli investigatori. L'aereo si è infatti schiantato mentre cercava di avvicinarsi all'aeroporto di Medellin, in Colombia. Era in volo da quattro ore e 20 minuti quando i controllori di volo dell'aeroporto di Medellin lo hanno messo in attesa perché c'era un altro volo con una perdita di carburante sospetta al quale è stata data la priorità. Da un messaggio audio registrato si sente la voce del pilota che chiede di poter atterrare per mancanza di carburante e un «black out elettrico». Il fatto poi che non ci sia stata alcuna esplosione al momento dell'impatto confermerebbe la carenza di carburante a bordo. Nell'impatto sono morte 71 persone, mentre sei sono sopravvissute.

