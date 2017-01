Torturano la figlioletta neonata e cenano al ristorante: "Cieca e paralizzata per colpa di un fantasma" -Guarda

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 14:35

Hanno torturato la figlia di sole cinque settimane al punto da renderla cieca e paralizzata. Poi sono andati a cenare al ristorante. Per questosono stati condannati all'ergastolo dopo la pronuncia della sentenza di un giudice che ha definito il loro caso il peggiore che avesse mai dovuto affrontare nella vita.I fatti risalgono al 2014 quando la bambina è stata trovata sola in casa in fin di vita mentre i genitori erano andati a cena fuori. Per cercare di discolparsi dalle accuse dei giudici hanno tirato in ballo anche un. Rocky Uzzell, 29 anni, ha picchiato violentemente la bambina provocandole “lesioni catastrofiche” tali che i medici sono convinti che non sopravvivrà a lungo.Uzzell ha dichiarato di essere stato posseduto da un “alter ego–fantasma” che in alcune occasioni “prendeva il suo corpo da quando era un bambino” e che nell’ultimo periodo lo avrebbe spinto a “liberarsi” di Isobelle. Uzzell ha colpito, schiacciato e strangolato la figlia.Il Procuratore Victoria Rose ha parlato dell’esistenza di un video in cui si vedono gli abusi ed è possibile ascoltare delle risate in sottofondo, probabilmente della Prigmore.

