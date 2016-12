Un fiore al posto della multa: il regalo di Natale dei vigili agli automobilisti

Lunedì 26 Dicembre 2016, 12:55

di Luisa Mosello

Mettete fiori nei vostri cannoni. E pure sui parabrezza delle macchine in divieto di sosta. E' quello che hanno fatto gli agenti della polizia svizzera: come regalo di Natale hanno deciso di lasciare agli automobilisti indisciplinati questo dono al posto della (indesiderata) multa. Una maniera insolita ma molto gradita per evidenziare che l'ammenda toccherebbe eccome ma visto che siamo sotto le feste e tutti sono presi dall'atmosfera di fine anno si chiude un occhio.E così gli abitanti di Uznach, piccolo comune di 5 mila anime e poco più nel Canton San Gallo, che avevano lasciato l'auto dove non dovevano magari per andare a sbrigare qualche commissione velocemente hanno trovato la sorpresa. Sul vetro c'era un fiore colorato con un biglietto accanto. Sembrava in tutto e per tutto il foglietto delle multe e invece no. Più che un avviso dal tono punitivo era praticamente un biglietto di auguri: «Secondo il regolamento avremmo dovuto multarla. Ma siccome è Natale, abbiamo preferito regalarle questo fiore». Come dire: stavolta passi ma la prossima faccia attenzione.Un monito gentile e delicato con tanto di omaggio floreale, dunque, che sembrerebbe molto poco svizzero e che invece in fondo lo è.Il portavoce della Polizia sangallese, Florian Schneider, come riporta 20 Minuten infatti ha sottolineato come il gesto non sia da considerare come un invito a parcheggiare ovunque: «Per quanto riguarda le sanzioni di tipo amministrativo, è lo stesso agente a valutare e decidere se sanzionare un automobilista o se limitarsi a richiamarlo all’ordine».

