Tentano il suicidio di massa in metro bevendo pesticida -Video choc

Lunedì 2 Gennaio 2017, 14:40

PECHINO -in. In un video registrato su un convoglio della metro di Pechino e pubblicato online si vede alcuni passeggeri bere pesticida. La clip, ripresa dai media internazionali, secondo il Daily Mail è stata realizzata il 26 dicembre e pubblicata online il giorno successivo.Il giornale, che cita come fonte la Central New Agency, riferisce che 8 persone, vittime di una frode finanziaria, hanno compiuto il gesto estremo davanti agli attoniti passeggeri.I soccorsi sono stati immediati e, come si legge sul New York Post, tutte le 8 persone sono state salvate.

