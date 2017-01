Strage a Istanbul, Rita aveva predetto la sua morte: "Seguirò la mamma"

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:57

è una delle vittime dell'attentato di Capodanno a Istanbul. Libanese, è morta nel night club insieme al fidanzato. La sorella racconta le sue ultime drammatiche parole, che suonano adesso come profetiche. "Speriamo che ci divertiremo, la peggiore delle ipotesi è che morirò in uno scoppio e seguirò mamma", avrebbe detto la Chami prima di partire per la Turchia.Alcuni media avevano parlato anche di un post, di cui però ora non ci sono più tracce. Chami aveva perso la madre, malata di crancro, da pochi mesi ed è morta tra le braccia del suo fidanzatonell'assalto alla discoteca Reina. L'uomo, pur avendo la possibilità di fuggire, sarebbe tornato indietro dalla sua fidanzata facendole scudo con il suo corpo.

