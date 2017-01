Strage di Berlino, procura tedesca: «Fermato uomo che cenò con Amri»

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:27

Le perquisizioni compiute ieri sera a Berlino hanno portato al fermo temporaneo di un tunisino di 26 anni che ha cenato con Anis Amri la sera prima dell'attentato in un ristorante del quartiere Mitte. Lo ha detto la portavoce della procura generale di Karlsruhe. I due hanno «parlato intensamente». Si sospetta che abbia potuto partecipare all'attacco o che fosse almeno a conoscenza delle intenzioni di Amri, ha aggiunto, ma «allo stato delle investigazioni i sospetti non si sono concretizzati in un arresto».

