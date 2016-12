Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:10

Non mangia per oltre un anno, e dopo molti mesi di sofferenze e analisi i medici le comunicano che non potrà mangiare mai più., da Brough nello Yorkshire orientale, ha scoperto a soli 16 anni di non poter più mangiare a causa di una rara malattia che le ha letteralmente paralizzato lo stomaco, la gastroparesi.Per 18 ore al giorno la ragazza è costretta ad essere intubata e collegata a dei macchinari che le forniscono i grassi essenziali, le vitamine e tutto quello che le serve per tenersi in forze. Lily ha iniziato a star male dall'età di 14 anni quando ha cominciato ad avvertire vertigini, nausee e forti dolori allo stomaco. Da quel momento non è più stata in grado di mangiare e ogni volta che lo faceva iniziava a vomitare colpita da fortissimi crampi.La gastroparesi le aveva portato anche stipsi, tachicardia ed era costantemente costretta a prendere la morfina per lenire i forti dolori. I genitori a lungo, come riporta Metro, hanno pensato potesse trattarsi di un problema psicologico, ma solo dopo anni è arrivata la diagnosi choc. La vita della 16enne è completamente cambiata la Lily non perde il sorriso e si sta impegnando in una campagna per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso questa malattia.

