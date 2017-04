STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA: 4 MORTI, KILLER IN FUGA -GUARDA​

Venerdì 7 Aprile 2017, 15:22

+++#TerroristAttack in #Stockholm+++

3 Tote viele Verletzte

Polizei warnt vor weiteren Anschlägen in Stockholm

Lage unübersichtlich pic.twitter.com/XVehY2NeGx — WolfgangH (@Wolfgang_H) April 7, 2017

More Pictures from #Stockholm attack pic.twitter.com/sqZRKXcvOd — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) April 7, 2017

E le autorità avevano interrogato il proprietario dell'automezzo che stava consegnando la birra Spendrups. L'autista stamattina si era fermato davanti al ristorante Caliente: giusto il tempo di avvisare del suo arrivo e un uomo era saltato sul camion, l'aveva messo in moto ed in pochi attimi era sparito. Un furto, si era pensato, e l'allerta terrorismo ufficialmente non era scattata. Il killer ha colpito quando ha superato l'incrocio tra una grande arteria (la Klarabergsgatan) e la via pedonale più frequentata della capitale, la Drottninggatan.

A large truck has driven into people on street in central Stockholm, according to Swedish newspaper Aftonbladet: https://t.co/oACBdKarJB pic.twitter.com/T2LAg0E4ob — Peter Yeung (@ptr_yeung) April 7, 2017

È stato il panico, molti i video che hanno catturato immagini di terrore, di fuga ma anche di feriti e di sangue. Evacuata la stazione centrale, fermati i treni regionali e i convogli della metropolitana, chiusi i due più grandi centri commerciali della capitale, la polizia ha circondato e isolato praticamente tutto il centro città, invitando la gente a non cercare di andarci, né a piedi né in auto. Dopo quattro ore le informazioni restavano confuse.

VIDEO: People running after truck reportedly drives into crowd on Stockholm street https://t.co/fQZpiKm7Yr pic.twitter.com/kZgbO2kjhP — RT (@RT_com) April 7, 2017

First pics coming from #Stockholm, Swedish media claims this is the truck driven into the crowded and injured ppl pic.twitter.com/FHGdM4PvgO — hONoUR (@Jakoben1789) April 7, 2017

"And whoever has not believed in Allah and His Messenger - then indeed, We have prepared for the disbelievers a Blaze." #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/0E2ykpWPtD — Erdogan Kawaii Desu (@handesune) April 7, 2017

Police arrest one of the suspects in the #Stockholm attack:

L'arresto di un sospettato da parte della polizia svedese:#Stoccolma pic.twitter.com/Vt1rF5blAn — Davide (@ricci_davide77) April 7, 2017

witnesses are talking about a 2nd terror attack - shots reported

3 dead when a truck runs over people pic.twitter.com/suLLK4iYWU — WolfgangH (@Wolfgang_H) April 7, 2017

Pomeriggio di terrore a Stoccolma, dove un camion è piombato a tutta velocità tra i passanti nella zona dello shopping pedonale del centro. Erano quasi le tre del pomeriggio (le 14 in Italia) e l'autocarro che consegna la birra ha colpito a caso, ha falciato i pedoni, ha ucciso e ferito fino a quando non è andato a schiantarsi contro l'ingresso del negozio di un centro commerciale, rimanendo incastrato.Dopo ore di caccia al killer, a tarda sera un uomo, leggermente ferito, è stato arrestato e avrebbe confessato di essere l'attentatore, secondo quanto riferiscono i media, mentre la polizia ha confermato il fermo di una persona «in relazione» con l'attacco. Ma non si tratterebbe dell'autista del camion che sarebbe ancora ricercatoL'uomo arrestato dalla polizia svedese a nord di Stoccolma sarebbe in qualche modo coinvolto nell'attacco ma non è l'autista del camion piombato sulla folla. Lo precisa la polizia svedese dopo che alcuni media locali in precedenza avevano riferito che la persona fermata aveva confessato di essere il terrorista alla guida del mezzo.«La Svezia è stata attaccata, si è trattato di un atto terroristico», ha dichiarato il premier Stefan Lofven mentre i soccorritori cominciavano il tragico conteggio delle vittime. Quattro i morti secondo la polizia, cinque secondo la televisione locale. Almeno 15 i feriti, ma le autorità a tarda sera si dicevano ancora «non in grado» di fornire un bilancio definitivo. Nel frattempo era stato spento l'incendio provocato dall'impatto del camion nel grande magazzino Ahlens, il denso fumo che ha probabilmente permesso al killer di dileguarsi aveva smesso di annerire il cielo.Dopo un primo annuncio da parte del premier dell'arresto di una persona, la polizia smentiva tutto e fino a sera ufficialmente l'autista del camion-killer «era in fuga». Sui media, la fotografia di un uomo con indosso un giaccone verde e un felpa grigia con cappuccio, scarpe da ginnastica.A tarda sera, di nuovo la notizia di un arresto: secondo i media, è il killer e avrebbe confessato ma la polizia ammette solo che è collegato all'attacco.Intanto - mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio - anche i Paesi vicini hanno alzato il livello di allerta, dalla Finlandia alla Norvegia, fino alla Danimarca che ha istituito checkpoint lungo tutti i 16 chilometri del ponte Oresund che la collega con la Svezia.L'autista del camion utilizzato per compiere l'attentato di Stoccolma ha tentato di fermare l'assalitore, quando questi si è impadronito del mezzo per poi lanciarsi contro la folla a Drottninggatan. Secondo quanto riporta la stampa svedese, l'autista della Spendrups, l'azienda proprietaria del mezzo, era sceso per effettuare una consegna di birra in un ristorante, quando un uomo mascherato è salito sul camion. L'autista si è quindi gettato sul cofano del mezzo nel tentativo di fermarne la corsa. L'uomo. ha riferito un'addetta stampa della Spendrups, non ha riportato gravi ferite.

