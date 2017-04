Spari a scuola, morto uno dei bimbi feriti: Jonathan aveva 8 anni

Martedì 11 Aprile 2017, 08:39

C'è anche un bambino di otto anni tra le vittime della sparatoria avvenuta ieri all'interno di una classe della scuola North Park Elementary School a San Bernardino, in California: Jonathan Martinez è stato ucciso assieme alla maestra Karen Smith, riferisce il Los Angeles Times, mentre un altro alunno, un bambino di nove anni, ricoverato in ospedale risulta in condizioni stabili.L'altra persona morta sulla scena è l'aggressore, identificato come il 53enne Cedric Anderson, ex marito dell'insegnante uccisa, che dopo aver sparato con un revolver si è tolto la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA