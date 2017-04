Lo smartwatch segnala un'anomalia, lei chiama i medici e si salva per miracolo -Foto

Venerdì 7 Aprile 2017, 21:24

Il suole salva la vita., 73 anni, si è affidata al suo smartwatch che calcola il numero dei passi, le calorie bruciate e una serie di valori tra cui il battito cardiaco.La donna ha notato che il dispositivo segnalava oltre 140 battiti a minuto a riposo, contrariamente ai comuni 60-70, così ha deciso di chiamare un'ambulanza che l'ha portata in ospedale, dove i medici le hanno salvato la vita. Patricia aveva avuto, recentemente, un'infezione al seno ed era in attesa di ricevere le risposte delle analisi che aveva fatto. In ospedale, come riporta anche la s tampa locale , i dottori si son accorti che la 73enne, che viene dal Connecticut, aveva dei coaguli di sangue in entrambe i polmoni che hanno accelerato il battito cardiaco a causa della mancanza di ossigeno nel sangue.Fortunatamente il pronto intervento ha limitato ogni tipo di danno ed è guarita in pochi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA