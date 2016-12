Siria, accordo Russia-Turchia per il cessate il fuoco: sarà sottoposto a Damasco

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 10:07

La Russia e la Turchia hanno raggiunto un accordo bilaterale per il cessate il fuoco in Siria: lo ha annunciato l'agenzia ufficiale di Ankara Anadolu. L'intesa, viene precisato, verrà ora sottoposta all'approvazione di Damasco e dei gruppi dell'opposizione siriana.Ieri, i ministri degli esteri russo e turco, Serghei Lavrov e Mevlut Cavusoglu, avevano discusso nel corso di una conversazione telefonica la preparazione per l'incontro tra l'opposizione siriana e il governo ad Astana e i termini del cessate il fuoco in Siria.I capi della diplomazia hanno sottolineato la necessità di concordare al più presto sui «parametri pratici per porre fine alle azioni di combattimento, separare l'opposizione moderata dai gruppi terroristici e preparare l'incontro ad Astana su invito della leadership del Kazakistan per il lancio del soluzione politica in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 2254», recita una nota ufficiale.

