Sigaretta, vino e tramonto: lo strappo alla regola dell'ospedale per l'ultimo desiderio del paziente

Mercoledì 12 Aprile 2017, 12:47

«Una morte dignitosa in ospedale», come titolato anche nel post su Facebook. Se a fin di bene, ben venga uno strappo alla regola.È quello che devono aver pensato i medici dell'ospedale universitario di Aarhus, in Danimarca, che hanno deciso di contravvenire al divieto di fumo per realizzare l'ultimo desiderio di un 75enne a cui restavano poche ore di vita. Carsten Flemming Halsen, ricoverato nella struttura in seguito ad un aneurisma aortico che aveva provocato un'emorragia interna, voleva fare tre semplici cose prima di morire: fumare una sigaretta, bere del vino e guardare il tramonto. Dopo aver chiesto alla sua infermiera, Rikke Kvist, Carsten è stato accontentato e facilmente trasportato su un balcone.L'ospedale ha postato la foto dell'anziano, rimasto ad osservare il cielo godendosi il vino e la sigaretta, raccontando anche come i suoi familiari fossero tristi ma al tempo stesso sereni e felici di vederlo godersi gli ultimi piaceri della vita.

