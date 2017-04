UN ATTIMO DI DISTRAZIONE, IL BIMBO SCIVOLA SOTTO AL TRENO: I NONNI DISPERATI

Martedì 11 Aprile 2017, 11:18

È bastato un attimo di distrazione mentre salivano a bordo di un treno per trasformare la passeggiata di nonni e nipotini in un episodio che difficilmente dimenticheranno. Il bambino più piccolo sparisce letteralmente nello spazio tra il treno e la banchina, scivolando pericolosamente si binari. Per fortuna i nonni si accorgono immediatamente di quanto accaduto e fanno bloccare il convoglio in modo da riprendere il piccolo.

