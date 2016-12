Si versa il tè addosso, bimba di 21 mesi grave in ospedale

Giovedì 29 Dicembre 2016, 17:13

La mamma si stava preparando una tazza di tè quando la piccola di 21 mesi si è versata addosso l'acqua bollente ustionandosi gravemente. Ayla Toft viene da Davoren Park, in Australia, e nel mese di ottobre è rimasta vittima di un drammatico incidente domestico. Dopo essersi versata sopra l'acqua bollente la piccola ha iniziato a piangere, così la mamma l'ha messa subito nell'acqua fredda e l'ha portata in ospedale.Secondo quanto riporta il Daily Mail la piccola è stata coperta di bende e rimasta fasciata per oltre un mese. «Ayla è molto attaccata a me ma quel giorno era agitata e irritabile e quindi le ho permesso di stare in cucina. Di solito non lo facevo per evitare incidenti domestici», ha spiegato la mamma. Purtroppo ci sono state anche delle complicazioni per la bimba che ha sviluppato diverse infezioni dalle vesciche, la bimba è stata inoltre sottoposta a degli interventi chirurgici per il reimpianto della pelle.

