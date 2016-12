Sessantenne con l'auto sfonda il muro di una casa: "Ha avuto un malore" -Video

Sabato 31 Dicembre 2016, 17:26

Unalla guida di unha subito une si èdi, giovedi pomeriggio. Ildel, ha dichiaratoche verso le 12:15, l'uomo residente a Valley Mills stava guidando verso Speegleville quando ha lasciato la strada, attraverso un pascolo e ha impattato l'angolo posteriore di una casa disabitata.L'auto si è poi fermata in un campo vicino. Un autista FedEx ha detto di aver visto l'uomo alla guida ad un alto tasso di velocità. Il conducente FedEx ha anche aggiunto che l'uomo ha quasi colpito un albero prima di colpire la casa.Alcuni testimoni hanno riferito che il 60enne era cosciente quando i soccorritori sono arrivati. L'uomo non ha subito alcun gravi lesioni dall'incidente, ma è stato portato in un ospedale locale per essere controllato. Il proprietario della casa,, ha pubblicato i filmati di sorveglianza su: "si tratta di un inconveniente, ma è davvero andato tutto bene e noi faremo riparareil muro".

