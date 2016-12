La scippano in motorino, lei parcheggia lo scooter e insegue i ladri a piedi -Guarda

Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:54

La scippano in motorino, lei parcheggia lo scooter e insegue i ladri a piedi. Non è chiaro cosa sia passato per la testa alla donna vittima dello scippo della borsa che aveva appoggiato sulle pedane del suo scooter, mentre si apprestava ad accostare vicino al marciapiede.Sarà stato forse lo choc, tant'è che invece di inseguire con il suo mezzo lo scooter con in sella i ladri, lei si è lanciata in un improbabile inseguimento a piedi. E i due malviventi si sono dileguati. Accade in India.

