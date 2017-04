Domenica 9 Aprile 2017, 19:25

di Simone Pierini

Ha scattato questa foto, poi un'ora dopo ha violentato e ucciso una bimba di 3 anni in un bosco. La storia choc arriva da, nella zona orientale della. A riportare la notizia è Metro.uk Il responsabile si chiama, un ragazzo di 28 anni che stava festeggiando con i bimbi un compleanno.L'immagine scattata è il preludio dell'atrocità compiuta nei confronti di una delle bimbe raffigurate in foto di nomeDopo la violenza sessuale, l'ha uccisa con una pietra in un bosco. A scoprire quanto avvenuto è stato il papà della bimba che, notata la sua assenza, ha chiamato il ragazzo e dal telefono ha sentito le urla della figlia prima che la conversazione si interrompesse. Rajkovic ha sostenuto la tesi dell'incidente, ma la polizia non gli ha creduto e lo ha arrestato. L'uomo ha successivamente confessato ed è stato condannato a 40 anni di prigione.

