Dramma sulla scala mobile, scolaresca travolta: 5 bimbe ferite gravemente -Video

Sabato 31 Dicembre 2016, 16:37

di Federica Macagnone

Sono rimasti schiacciati uno sotto l'altro, finendo per formare una piramide umana sotto gli occhi atterriti degli insegnanti che non si sono dimostrati pronti a soccorrerli in tempo. Lo spaventoso incidente è accaduto in un centro commerciale di Stavropol, in Russia, dove un gruppo di scolari è rimasto ferito durante una gita scolastica.Secondo quanto riferito dalla polizia, i bimbi, di età tra i 9 e i 10 anni, erano stati portati al cinema e stavano per tornare a casa quando uno di loro, scendendo su una scala mobile, è inciampato: come mostrano le telecamere di sicurezza, a quel punto almeno dieci suoi compagni sono precipitati su di lui, finendo per schiacciarlo. Il tutto mentre stavano sopraggiungendo altri 44 studenti che hanno rischiato di trasformare un banale incidente in una tragedia.Molti passanti si sono precipitati per soccorrerli insieme agli insegnanti che, secondo le autorità, non si sono dimostrati abbastanza reattivi durante l'incidente: sul caso è stata aperta un'indagine e adesso i professori rischiano di essere accusati per negligenza. Almeno cinque bambine sono rimaste ferite e sono tuttora ricoverate in ospedale. Un rappresentante del comitato investigativo ha detto: «Le piccole hanno subìto diverse lacerazioni e la rottura di diverse ossa. Gli insegnanti che accompagnavano il gruppo di bambini non hanno fornito la sicurezza necessaria per preservare la salute e la vita dei loro alunni».Sotto choc le famiglie, che non riescono ancora a capire come un incidente del genere non sia stato evitato. «La mia sorellina di 10 anni è tra le vittime - ha detto Alexander Grets - Ha una gamba e un braccio rotti». Ma per i testimoni l'incidente poteva seriamente finire in tragedia: «È stato un miracolo che nessuno sia rimasto ucciso - ha detto uno degli uomini che ha prestato il primo soccorso - Per come si sono ammucchiati uno sopra l'altro qualcuno dei bimbi rischiava di rimanere schiacciato e di riportare danni fatali».

