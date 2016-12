Russia, Putin: non espelliamo diplomatici Usa, buon anno a Obama

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri di «buon anno» al presidente uscente Barack Obama e ai membri della sua famiglia «nonostante il fatto che l'amministrazione Usa finisca il suo lavoro in questo modo». Il riferimento èPutin ha deciso di «non espellere» i diplomatici americani in risposta alle espulsioni si Obama, fa sapere il Cremlino in un comunicato. La Russia si «riserva il diritto» di rispondere agli Stati Uniti ma non intende scendere al livello di una «diplomazia irresponsabile». ​Putin ha poi espresso i suoi auguri anche al presidente-eletto Donald Trump e «a tutto il popolo americano», augurando loro «prosperità e benessere» e ha invitato «tutti i figli piccoli dei diplomatici Usa» al Cremlino per la tradizionale festa di fine anno.