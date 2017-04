Martedì 11 Aprile 2017, 13:08

Un uomo di 48 anni, accusato di triplice omicidio di una bimba e dei suoi nonni, oltre che di violenza sessuale sulla piccola, si è ucciso in tribunale proprio mentre veniva portato in aula per l'inizio del processo a suo carico.Robert Seman, un uomo dell'Ohio, doveva comparire davanti ai giudici che lo accusavano di aver violentato la piccola Corinne Gump, di dieci anni, e di aver appiccato l'incendio che uccise la bimba e i suoi nonni nel marzo 2015. Robert, il patrigno di Corinne, era stato accusato dalla madre di aver violentato la piccola e, probabilmente deciso a fargliela pagare, si sarebbe vendicato con il triplice omicidio.Come riportano alcuni media locali , l'esito del processo appariva scontato e Seman rischiava la condanna a morte. Ieri mattina tutto era pronto per l'udienza preliminare nel tribunale di Mahoning County, ma approfittando della libertà concessa ai detenuti in attesa di giudizio di poter girare all'interno dei palazzi di giustizia senza manette, l'uomo ha trovato il momento opportuno per sfuggire al controllo dei poliziotti e lanciarsi nel vuoto dal quarto piano.

