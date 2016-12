Rhama, la ragazza che viveva in una bacinella, è morta il giorno di Natale

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 16:09

Rahma Haruna a 19 years old girl has pass away on Sunday 25th of December 2016 ... may Almighty grant her Jannatul Firdausi ... ameen Una foto pubblicata da SANI MAIKATANGA (@maikatanga_photography) in data: 25 Dic 2016 alle ore 12:45 PST

A Natale la 19enne nigerianaè morta. La ragazza che aveva commoso il web viveva praticamentefin dai primi mesi di vita. La giovane non si era mai arresa, ma, anche per le precarie condizioni economiche della sua famiglia, non ce l'ha fatta. Rhama abitava a, in, dove i suoi genitori facevano sforzi enormi per accudirla.Come ha raccontato la madre, quando aveva sei mesi Rhama aveva appena imparato a stare seduta: a quel punto la sua crescita si è bloccata e non ha imparato mai a gattonare. Da allora Rahma non è cresciuta più.Il fratellino di 10 annistravedeva per lei., un agricoltore, ha trascorso 15 anni alla ricerca disperata di una cura per la figlia, lavorando il più possibile per racimolare i soldi necessari per pagare le spese sanitarie e i medici, arrivando a vendere tutto quello che aveva. Fino a quando non gli è rimasto più nulla. I medici finora contattati sono rimasti tutti sconcertati dalle condizioni della ragazza e non hanno saputo dare una spiegazione al blocco dello sviluppo degli arti.

