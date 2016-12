Rapina la farmacia con la banda ma viene stroncato da un infarto

Venerdì 30 Dicembre 2016, 21:53

Una banda di delinquenti ha tentato di rapinare una farmacia, ma si è dovuta accontentare di un bottino solo parziale. Il motivo, però, ha dell'incredibile: uno dei rapinatori ha avuto un infarto che lo ha ucciso in pochi istanti e i suoi compari sono stati costretti alla fuga.È accaduto in Brasile, in una zona periferica di San Paolo. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso i minuti in cui si è consumata la rapina precedente al dramma: i quattro rapinatori avevano scelto l'orario serale per non incappare in troppi clienti. Una volta entrati, i membri della banda hanno rapinato una cliente dei soldi e del cellulare e costretto i dipendenti della farmacia a consegnare l'incasso. All'improvviso, però, il 23enne Rafael Henrique Silva dos Santos, uno dei criminali che stava svuotando le casse, ha avuto un attacco cardiaco che lo ha fatto crollare a terra. Lo riporta il portale brasiliano O Popular I tre rapinatori, dopo essersi resi conto di ciò che era accaduto al loro complice, si sono dati immediatamente alla fuga. Due di loro, una ventenne e un 19enne, sono stati poi arrestati, mentre il quarto componente della banda è ancora in fuga. L'episodio è avvenuto due sere fa e il filmato della rapina registrato dalle telecamere a circuito chiuso, dopo essere passato sui media brasiliani , sta facendo ora il giro del mondo.

