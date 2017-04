Mercoledì 12 Aprile 2017, 10:39

Un rapinatore decisamente 'sui generis', quello ricercato dalla polizia di York, città della Pennsylvania. L'uomo, che deve essere ancora identificato, ha infatti rapinato una banca da solo e disarmato, e per la fuga non aveva un mezzo veloce, bensì una semplice bicicletta.La vicenda, avvenuta nel pomeriggio di giovedì scorso, è raccontata dalla CBS : nonostante l'uomo non fosse armato, i dipendenti della Members 1st Federal Credit Union si sono visti minacciati e gli hanno consegnato del denaro. Il rapinatore, poi, è fuggito pedalando ma ad un certo punto ha avuto un piccolo imprevisto: probabilmente a causa di una buca, un rotolo di banconote cade dalla sua tasca e il denaro si sparge sul marciapiede.L'uomo si è accorto di aver perso i soldi solo qualche metro più avanti, così ha lasciato la bici ed è tornato indietro a piedi, correndo verso le banconote. Nella fretta non è riuscito a recuperarle tutte e poi si è dileguato. Ora la polizia ha diffuso le immagini che riprendono il piccolo imprevisto, ininfluente ai fini della fuga, allo scopo di identificare il malvivente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA