Ragazzino dorme per mesi e festeggia il primo Natale dopo 4 anni

Sabato 31 Dicembre 2016, 16:32

La sindrome di Kleine-Levin è una patologia, neanche troppo rara, che impedisce a chi ne è affetto di vivere una vita normale. Non pregiudica le condizioni di salute, ma può mettere a repentaglio l'umore e la psiche di chi ne soffre e dei loro cari. Questa patologia, comunemente nota anche come ' Sindrome della bella addormentata ', costringe i soggetti affetti a dormire per interi giorni e settimane, se non addirittura mesi . C'è anche chi, come una giovane inglese , ha partorito durante uno dei sonni lunghi e profondi il suo primogenito e si è così persa uno degli eventi più importanti della propria vita.Anche Connor Prince, dodicenne di Toton, in Gran Bretagna, soffre da qualche anno di questa patologia che ha costretto la mamma Dana, 44 anni, a lasciare il lavoro per occuparsi di lui. Il ragazzino può dormire per interi mesi a causa della malattia, scoperta quando aveva appena compiuto otto anni. Da allora, come riporta Metro.co.uk , il sonno ha impedito a Connor di festeggiare il Natale per quattro anni. Solo quest'anno, per la gioia e la commozione dei genitori, Connor era sveglio e ha potuto non solo scartare i regali, ma anche giocare a scacchi e godersi l'affetto di tutta la famiglia, compreso il proprio cane.

