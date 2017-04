La prof fa sesso con tre alunni 16enni vergini: rischia 15 anni di galera -Foto

Sabato 8 Aprile 2017, 22:06

Insegnante sposata e madre di un bambino, è stata accusata per aver fatto sesso con tre dei suoi studenti, tutti e tre minorenni., 30 anni, è stata accusata di abusi sessuali nei confronti di tre minori e di aver inviato loro materiale pornografico.La donna, originaria dell'Alabama, negli Usa, rischia una condanna fino a 15 anni di carcere e anche una salata multa, come riporta anche il Daily Mail I fatti risalgono al 2014, quando la donna avrebbe intrattenuto dei rapporti sessuali con tre dei suoi studenti, tutti e tre 16enni. A denunciare l'accaduto sarebbero statu proprio i suoi alunni che hanno raccontato ai loro compagni quanto accadeva con la loro insegnante di educazione fisica. Uno di loro ha dichiarato di aver ricevuto solo sesso orale dalla donna e un'altro ha ammesso di non aver mai fatto sesso prima di incontrare la professoressa.Tutte le vittime sono state sottoposte a un controllo dagli psicologi, ma pur non avendo riportato traumi la situazione della Pruitt non migliora e le accuse restano.

