Mercoledì 12 Aprile 2017, 16:18

Chiama il taxi per farsi accompagnare a casa, ma succede qualcosa di inaspettato. Brittany Carter, 23enne di​Findlay, nello Stato dell'Ohio, in Usa, è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale ai danni del tassista.La giovane sarebbe entrata nell'auto con un complice che avrebbe costretto il tassista ad accostare minacciandolo con un coltello, poi la 23enne avrebbe abusato sessualmente di lui. Non sono chiari i motivi del movente, ma il tassista, di 29 anni, ha denunciato la ragazza e il suo amico, il 20enne Cory Jackson, per essere stato costretto ad «assumere comportamenti sessuali contro la sua volontà», come riporta anche il Mirror. Subito dopo l'atto l'uomo sarebbe stato svaligiato anche del suo incasso, ovvero 32 dollari, e rilasciato dai suoi due aguzzini. La 23enne e il suo amico sono stati rintracciati grazie ad alcune immagini riprese dalle telecamere di sicurezza posizionate nel luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza. Brittany, che ha già precendeti penali per droga è finita in carcere, mentre gli agenti sono ancora sulle tracce del suo complice.

