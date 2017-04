Nel corridoio c'è qualcosa di terrificante: il poliziotto fugge a gambe levate

Martedì 11 Aprile 2017, 15:37

Un video che farà ridere tutti, tranne il malcapitato protagonista.Questo poliziotto, che lavora a St. Petersburg, in Florida, stava camminando tranquillamente lungo uno dei corridoi del commissariato. Ad un certo punto, gli viene incontro un topo, che corre lungo il corridoio fino a infilarsi in una stanza. La reazione dell'agente, terrorizzato, è tutta un programma. Purtroppo per lui la scena è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del dipartimento e qualcuno ha deciso di diffonderle in pubblico. Ne parla anche il Daily Mail

