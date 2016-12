Pilota ubriaco prima di salire sull'aereo, panico tra i passeggeri

Venerdì 30 Dicembre 2016, 22:18

Si è presentato davanti ai metal detector visibilmente ubriaco, ma il suo ruolo sull'aereo non glielo consentiva di certo: per questo motivo, come riporta il Washington Post, un pilota della compagnia indonesiana Citylink è stato licenziato.L'uomo, insieme ad altri membri dell'equipaggio, si era presentato davanti agli addetti della sicurezza al metal detector, ma appariva chiaro a tutti come l'uomo si reggesse a malapena in piedi. Il copilota, infatti, barcolla e ne combina di tutte i colori. La scena non è sfuggita ai passeggeri dell'aereo che, terrorizzati e indignati, hanno registrato un video che poi è finito direttamente sotto gli occhi dei vertici della compagnia. Anche gli stessi addetti alla sicurezza avevano segnalato il fatto e per questo motivo al copilota era stato impedito di salire sull'aereo. Condotto in un laboratorio, l'uomo è stato sottoposto a esami tossicologici che hanno evidenziato lo stato di alterazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA