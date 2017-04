Pensionata fa sesso con tre cani, poi si giustifica: "Non sapevo fosse illegale"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 20:10

Fa sesso con tre cani e poi si giustifica dicendo di non sapere che fosse illegale. La pensionata Carol Bowditch avrebbe approfittato di un San Bernardo, un labrador nero e un cane lupo durante alcune feste organizzate da alcune persone che si sarebbero divertite ad osservare altri fare sesso con gli animali.Secondo quanto riporta il Mirror la 64enne, sorpresa e arrestata dagli agenti, si sarebbe giustificata dicendo di non sapere che quanto stava facendo fosse illegale. La donna sarebbe stata scoperta a seguito di un'indagine della Raf Police inaugurata a seguito della diffusione di alcune “immagini di bestialità” su alcuni forum online. La casa in cui si sarebbero svolti questi incontri è stata sequestrata ed è emerso tutto il materiale pornografico: le donne avrebbero costretto i cani a fare sesso con loro prima di avere poi rapporti con i rispettivi padroni degli animali.I fatti risalirebbero ad un periodo tra il 13 novembre 2011 e il 25 Novembre 2014 e la donna proveniente da Evedon, nel Lincolnshire, ha ammesso le sue colpe confessando di essere in possesso di 37 immagini pornografiche. Carol è stata condannata a trascorrere un periodo di 12 mesi in una comunità e per 16 settimane non potrà uscire di casa nelle ore notturne.

