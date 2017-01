Martedì 3 Gennaio 2017, 17:59

La scarsa visibilità causata dalla nebbia e dallo smog in gran parte della Cina sta bloccando il traffico. Una nebbia densa ha temporaneamente portato oggi alla chiusura di diverse sezioni delle sei superstrade di Pechino nel primo giorno di lavoro dopo le vacanze di Capodanno.

WATCH: Thick smog rolled into Beijing yesterday, blanketing China's capital in 20 minutes 😷 (🎥: @china_chas) https://t.co/SYXDZp98UH pic.twitter.com/dQBL19UhNs — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 2 gennaio 2017

Lo riferisce l'ufficio per la gestione del traffico della città. Nella provincia orientale cinese di Shandong, 80 voli sono stati cancellati o posticipati all'aeroporto della capitale Jinan City dalle 11 di questa mattina. Circa 180 voli sono stati cancellati negli ultimi due giorni nella vicina provincia di Henan, con una visibilità scesa martedì mattina a soli 10 metri. L'aeroporto ha ripreso le operazioni nel pomeriggio ma il traffico può subire ancora variazioni a cause della nebbia prevista per mercoledì, secondo quanto riferisce lo scalo.

Molte Regioni in Cina si trovano nella morsa di un pesante smog da venerdì con conseguenze per il traffico. Pechino domenica ha esteso l'allarme arancione per inquinamento atmosferico pesante fino alla mezzanotte di mercoledì. L'osservatorio nazionale cinese ha emesso martedì un allarme rosso per nebbia e ha rinnovato l'allarme arancione per smog in diverse Regioni settentrionali, centrali e orientali del Paese. La Cina ha un sistema di allarme di quattro livelli codificati attraverso i colori: rosso è il più grave, seguito da arancione, giallo e blu.

I valori delle polveri sottili Pm 2.5 hanno superato quota 500 microgrammi per metro cubo di aria, venti volte la soglia di sicurezza 25 microgrammi per metro cubo fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

