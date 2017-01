Martedì 3 Gennaio 2017, 10:40

Una passeggiata sulla spiaggia durante il temporale, poi, l'imprevisto. Un video mostra il momento esatto in cui un fulmine colpisce una giovane turista sulla Praia do Sonho, in Itanhaém, sulla costa di San Paolo.La giovane turista,, di 25 anni, ha avuto un arresto cardiaco ed è stata ricoverato in ospedale in condizioni critiche.Il fulmine che ha colpito la giovane turista ha fatto cadere anche un'altra persona, che non è rimasta ferita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA