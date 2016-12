Papa Francesco "Per stare insieme tutta la vita ci vuole coraggio"

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 18:31

"Finché morte non ci separi" è una promessa impegnativa e spesso difficile da mantenere, questo lo sanno in molti, ad avvalorare questa tesi è lo stesso Papa Francesco."Ci vuole coraggio per sposarsi e farlo per tutta la vita". Papa Francesco, all'udienza generale nell'Aula Nervi, al termine della catechesi saluta come di consueto i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli. Ed è a questi ultimi che il Pontefice, parlando a braccio, rivolge un incoraggiamento: "Mi è gradito porgere un saluto speciale ai giovani, ai malati e agli sposi novelli; io li chiamo i coraggiosi, perché ci vuole coraggio per sposarsi e farlo per tutta la vita: bravi!".

