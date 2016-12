Freni del bus della banda musicale degli student rotti: 2 morti

Domenica 25 Dicembre 2016, 19:45

di Federica Macagnone

Le vite di un 12enne e di una ventenne, madre di una bimba, sono state stroncate nella notte di Natale durante il viaggio per andare a suonare con la loro banda per un concerto finalizzato a una raccolta fondi: mentre cantavano e suonavano in allegria, il bus che li trasportava insieme a studenti e insegnanti della Mailefihi Siulikutapu College di Vavau Island, a Tonga, è precipitato intorno alle 22.30 in un dirupo sulla State Highway 2 nei pressi di Gisborne, in Nuova Zelanda.Sione Taumalolo e la giovane Talita Moimoi facevano parte di un gruppo di 46 passeggeri tra i 12 e i 65 anni, tutti trasportati in ospedale: uno di loro, un 55enne, è in gravi condizioni. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire: sulla dinamica dell'incidente è stata aperta un'inchiesta alla quale sta collaborando anche l'autista del bus, ancora devastato e sotto choc.L'uomo ha parlato di una rottura dei freni: secondo il suo racconto si sono improvvisamente rotti, impedendogli completamente di controllare il mezzo. Il recupero del bus si prospetta difficile: le autorità pensano che serviranno alcuni giorni, vista la difficoltà di reperire, in questo periodo, le necessarie attrezzature pesanti.

