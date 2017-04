Neo sposa 20enne saluta la famiglia e si uccide: "I miei suoceri mi torturano" -Video choc

Mercoledì 12 Aprile 2017, 20:08

Chiede perdono alla madre e alla sua famiglia in un video e poi si toglie la vita. Una giovane sposa indiana di 20 anni ha deciso di suicidarsi dopo essere stata tormentata per mesi da suo marito e dalla famiglia di lui. Anjum Faizan è stata trattata come una schiava, costretta a svolgere continue e faticose mansioni in casa e disprezzata dalla famiglia del suo sposo a causa della scarsa dote che la sua famiglia ha potuto offrire.Secondo quanto riporta il Mirror la ragazza avrebbe provato a resistere fino ad arrivare al limite della sopportazione. Nel video, diffuso poi in rete, la 20enne chiede scusa a sua madre e alla sua famiglia poi va in bagno dove si toglie la vita. A trovare il cadavere sono stati gli stessi genitori che hanno sfondato la porta del bagno dopo giorni che non riuscivano più a parlare con la loro bambina.La 20enne avrebbe più volte raccontato al telefono alla sua famiglia sei soprusi che era costretta a subire: la madre e la sorella del marito la rimproveravano su tutto e la costringevano a faticosi lavori domestici, mentre il sucero le faceva sempre notare la differenza economiche tra le due famiglie offendendo i suoi genitori per l'esigua dote fornita. Ora la polizia sta portando avanti delle indagini per capire le responsabilità di questa morte, inanto però, il marito della donna, sembra essere svanito nel nulla.

