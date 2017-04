Bimba prematura viene dichiarata morta, prima di essere cremata avviene il miracolo

Sabato 8 Aprile 2017, 21:11

di Alessia Strinati

Lae viene dichiarata morta poco dopo essere venuta al mondo, ma mentre sta per essere cremata si scopre che, in realtà, è ancora viva.La piccola, nata nell'Ospedale Sharma Sunder generale Pandit Brij a Bundi, Rajasthan, in, era venuta al mondo alla 24esima settimana.e quando è stata osservata dagli infermieri hanno detto che purtroppo per lei non c'era nulla da fare e hanno così consigliato ai genitori di procedere con la cremazione del corpicino, senza sentire però un consulto medico.Secondo quanto riporta il Mirror , proprio mentre stava per essere cremata i parenti si sono accorti che respirava ancora e l'hanno immediatamente condotta in ospedale. I medici sono riusciti ad intervenire e ora la piccola si trova in condizioni molto gravi in terapia intensiva. I genitori e i familiari sono scioccati per quanto accaduto: la piccola avrebbe potuto avere cure immediate e probabilmente potrebbe riportare lesioni permanenti a causa del grave errore del personale infermieristico. L'ospedale e le autorità stanno conducendo un'indagine per individuare e punire i colpevoli.

