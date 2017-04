Morde il figlio di 3 anni per 28 volte sul braccio: "Al mio paese così educhiamo i bambini"

Venerdì 7 Aprile 2017, 19:47

Morde un bambino di soli 3 anni, poi si giustifica dicendo che nel suo paese è usanza comune per educare i figli., 22 anni, in preda a droghe e alcol ha aggredito un bambino di soli 3 anni mordendolo per 28 volte sul braccio e per tre volte in faccia.L'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia di Wolverhampton, nel West Midlands, ma ha provato a difendersi dicendo che nel suo villaggio natale in Zimbabwe, la pratica dei morsi è molto diffusa per educare i propri figli. Il bambino era pieno di graffi e altri segni di violenza che hanno incastrato l'uomo. Condannata anche la madre che sa rebbe stata a conoscenza delle violenze che l'uomo avrebbe commesso sul bimbo.Il bambino, portato in ospedale, è stato trovato in stato di denutrizione, con gravi lesioni al braccio che hanno reso necessario anche un intervento chirurgico. Molte erano le lesioni superficiali, le ferite e i segni di violenze antecedenti. Dopo un mese in ospedale, come riporta anche il Mirror , il piccolo è stato dimesso e affidato ai sevizi sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA