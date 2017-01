Melanie, la modella muore a 22 anni per una banale liposuzione: il medico è in fuga -Guarda

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:17

Giallo sulla morte di una modella del Guatemala, la 22enne, stroncata lo scorso 23 dicembre dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Doveva essere solo una banaleper partecipare a uno spot pubblicitario del nuovo anno e invece ha perso la vita.La ragazza è stata colpita da un infarto mentre era sotto i ferri. Secondo i media sudamericani, l'arresto cardiaco sarebbe stato provocato da un medicinale a cui la ragazza era allergica. Il chirurgo che l'ha operata sarebbe in fuga, ma prima di far perdere le sue tracce avrebbe presenziato una conferenza stampa per difendersi dalle accuse di omicidio.I familiari puntano il dito contro le pubblicità che promettono un corpo perfetto a basso costo e vogliono andare a fondo della vicenda. La polizia sta indagando su quello che può essere andato storto durante l'operazione.

