Domenica 9 Aprile 2017, 17:40

Lo choc in diretta. Una annunciatrice indiana della tv privata IBC24 dello Stato di Chhattisgarh ha appreso oggi, mentre conduceva in diretta il notiziario del mattino, che il marito era morto in un incidente stradale ma, nonostante lo shock, è rimasta al suo posto fino al termine della trasmissione. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti.Il comportamento di, nota 'anchorwoman' del canale in cui lavorava da otto anni, ha generato solidarietà e consenso nell'opinione pubblica, ed il governatore dello Stato, Raman Singh, l'ha voluta incontrare per lodarne personalmente la professionalità, anteposta al tremendo dramma famigliare.Il responsabile dell'informazione di IBC24, Anshuman Sharma, ha dichiarato che la giornalista conduceva il tg del mattino quando sullo schermo è apparsa la 'breaking news' di un incidente stradale in cui erano morte vicino a Mahasamund tre persone. Un collaboratore dell'emittente è entrato in diretta dal luogo dell'incidente, descrivendo il veicolo e i passeggeri deceduti, senza darne l'identità.Ma, ha aggiunto Sharma, «Supreet ha intuito che nel disastro era coinvolto il SUV di suo marito, Harshad Gawde, e che lui stesso era morto». Pur affranta dal dolore la giornalista è rimasta inchiodata davanti alle telecamere terminando per dieci minuti la lettura delle notizie. Al termine, ha telefonato al collaboratore, ha avuto così la conferma della morte di suo marito ed scoppiata in lacrime.

