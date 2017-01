Martedì 3 Gennaio 2017, 19:39

Un video emozionante per sensibilizzare tutti. "Finché c'è una cura, la vita è la nostra sfida", si chiude così il mannequin challenge della Parkinson's NSW, associazione che si prende cura dei malati di Parkinson. L'intento è molto chiaro: sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento. Il video è stato infatti caricato su YouTube con i malati di Parkinson che devono restare fermi come manichini, purtroppo cosa impossibile per chi soffre di questa patologia. I Il video ha già raccolto un considerevole numero di visualizzazioni (più di 180 mila) e, si spera, anche di donazioni per l'associazione.

