Domenica 9 Aprile 2017, 18:48

è ancora viva, ma non sa che la stanno cercando". È ciò che presume un ex poliziotto che è stato assunto 3 anni fa dalla famigliaper proseguire le ricerche della loro bimba scomparsa in Portogallo 10 anni fa. Lo riporta il Mirror. "Maddie potrebbe essere tenuta in una villa non molto distante da Praia Luz, nella regione di Algarave", luogo in cui sparì il 3 maggio del 2007. Ha proseguito l'ex ispettore al Sunday Express , ora in pensione, Dave Edgar.L'uomo è convinto che qualcuno della popolazione della zona sappia della presenza di Maddie ma si sia trincerato dietro il silenzio.

