Lei è una star della ginnastica, ma anche il cane sa fare la verticale -Video

Lunedì 10 Aprile 2017, 21:14

Handstand walking into the weekend with a famous furry friend @jiffpom 🙊 Un post condiviso da Peng-Peng Lee (@pengpengclee) in data: 7 Apr 2017 alle ore 15:17 PDT

La stella della ginnasticastupisce anche in allenamento, ma questa volta non lo fa per la sua bravura ma per la speciale sincronia che ha con il, che può contar su 4 milioni e mezzo di followers. L'animale ha perfettamente imparato a fare la verticale, come si può vedere nelpostato dall'atleta suLa 23enne universitaria di, reduce da due gravissimi infortuni ha guadagnato un 10 dalla giuria nelle sue due ultime esibizioni, come fece Nadia Comaneci nel 1976, ed è candidata ad essere una delle dominatrici mondiali della sua specialità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA