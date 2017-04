"La ragazza senza braccia è mia figlia", l'appello della madre dopo la pubblicazione di un Video

Mercoledì 12 Aprile 2017, 21:35

La polizia cinese della provincia delloè alla ricerca di una, vista in undiffuso online, che potrebbe essere una ragazzaI membri della famiglia di, dispersa nel, credono che la cantante di strada sia proprio la loro bambina. Il video è stato girato nel centro di, provincia di Guizhou. La ragazza canta in ginocchio mentre tiene un microfono. Si vede come la ragazza abbia perso gli arti. I membri della famiglia avevano cercato la figlia in varie città nel corso degli anni. Una rete televisiva locale aveva trattato il suo caso 15 anni fa. Mou era scomparsa dopo aver litigato con la sua famiglia.La madre di Mou ha dichiarato che la donna vista nel video è molto probabilmente la figlia. Ha detto che la ragazza aveva gli arti ed era alta 165 centimetri quando è scomparsa. La polizia sta cercando di trovare la ragazza, finora senza risultati.

