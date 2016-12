Venerdì 30 Dicembre 2016, 16:35

Unaè diventata una, grazie a undivenuto, in cui prova a saltare su un. La madre,, ha detto che la sua famiglia si è recentemente trasferita dal Texas al Colorado. La figlia di 4 anni,, è andata fuori a giocare la mattina di Natale e voleva provare il trampolino elastico, che era coperto di ghiaccio.Sophia ha chiesto a sua madre di registrare il suo salto sul trampolino per i suoi nonni, e quello che è successo è diventato un fenomeno virale sul web. La madre ha detto anche che Sophia non si è fatta male e pensa di essere famosa dopo il video, che ha collezionato più di"La mia bambina non si è fatta male in nessun modo". Heather ha scritto su. "Voleva saltare. Nessuno l'ha costretta". Heather ha condiviso il video per farsi quattro risate con la sua famiglia. Non si aspettava che si diffondesse in tutto il mondo: "Dopo circa un'ora il video ha iniziato a ottenere un sacco di visualizzazioni. Nostra figlia ora pensa di essere famosa".

