L'ultimo desiderio di Dolores e Trent: dopo 64 anni di matrimonio muoiono mano nella mano

Domenica 25 Dicembre 2016, 19:30

di Federica Macagnone

Si sono amati fino all'ultimo respiro, tenendosi per mano come avevano fatto per tutta la vita. E quando il cuore di Dolores si è fermato per sempre, il cuore di Trent si è letteralmente spezzato in due: sono morti il 9 dicembre a poche ore di distanza l'una dall'altro, inseparabili come sempre. In una stanza d'ospedale, in due letti affiancati, hanno vissuto al Nashville's Saint Thomas West Hospital l'ultimo capitolo della loro storia, cominciata nel 1950 quando si incontrarono a Dickson County, nel Tennessee.Trent Winstead, 88 anni, e Dolores, 83, avevano caratteri opposti (lei era tranquilla e amava stare in cucina, lui amava uscire e passare le giornate a pescare) ma si amavano come pochi. Quando lui partì come militare per la guerra in Corea mantennero vivo il loro rapporto per posta e, al suo ritorno negli Usa, lui le fece la proposta di matrimonio mentre lei si stava lavando i denti: il 17 gennaio 1953 si sposarono. Da allora, niente e nessuno è riuscito a separarli. A unirli ancora di più arrivarono due figli, tre nipoti e otto pronipoti. Mano nella mano se ne sono andati in punta di piedi: la settimana scorsa sono stati sepolti insieme, lei in una bara rosa, lui in una blu.Il loro ultimo viaggio è cominciato ai primi di dicembre: il cuore di Trent, ricoverato per gravi problemi renali, era stato fiaccato dalla dialisi e le condizioni peggioravano di giorno in giorno, mentre sua moglie era sempre al suo capezzale, insieme ai figli Eddie e Sheryl, tenendogli la mano. All'improvviso, la notte del 7 dicembre, Dolores si è lamentata per dei forti dolori alla testa e ha cominciato a vomitare.I medici, che le hanno riscontrato un grave aneurisma cerebrale, l'hanno immediatamente ricoverata e hanno acconsentito alla richiesta di collocarla nella stessa stanza del marito: viste le condizioni di entrambi era probabile che quelli fossero i loro ultimi istanti insieme. E così è stato. Quando Dolores ha smesso di respirare, alle 09.10 del 9 dicembre, il figlio si è chinato sul letto del padre per dirgli che sua moglie era volata via: lui le ha inviato l'ultimo bacio, ma non è rimasto solo a lungo. Poche ore dopo è morto anche lui, raggiungendo l'amore della sua vita: il 17 gennaio, 64° anniversario del loro matrimonio, sarà ancora una volta con lei.

