L'ospedale accontenta il malato terminale: tramonto, sigaretta e un bicchiere di vino

Martedì 11 Aprile 2017, 18:36

di Silvia Natella

Quando si è coscienti della fine imminente non si può che esprimere un ultimo desiderio ed è quello che ha fattomalato terminale danese. L'uomo, di 75 anni, ha chiesto al personale delldi soddisfare la sua richiesta: un ultimo tramonto fumando una sigaretta e gustando un bicchiere di vino.Hanses, che ha subito la rottura di unsapeva di avere a disposizione solo pochi giorni, forse poche ore e di non potersi sottoporre a nessun intervento chirurgico, così ha chiesto alla sua infermiera,di realizzare il suo desiderio. L'ospedale ha aggirato il divieto di fumo nella struttura facendo per questa volta un'eccezione alla regola.Sul balcone della sua stanza, Hansen ha acceso la sua ultima sigaretta e sorseggiato un bicchiere di vino bianco, contemplando il calare del sole e la fine del giorno. "C'era un'atmosfera molto accogliente e rilassante - ha ricordato l'infermiera - Ovviamente i parenti erano tristi per il fatto che stesse per morire, ma hanno affrontato la cosa con umorismo e serenità". L'immagine è stata condivisa dall'Aarhus University Hospital sulla sua pagina Facebook, sotto il titolo di "una morte dignitosa in ospedale".

